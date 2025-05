Ο Τι Τζέι Σορτς φαίνεται πως έχει στο μυαλό του, μεταξύ άλλων τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό αν δεν πάει στο NBA για τη νέα σεζόν.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει σε δημοσίευμά της TeleSport.rs, οι ομάδες που έχουν ξεχωρίσει για το μέλλον του Τι Τζέι Σορτς για τη νέα σεζόν είναι τέσσερις. Ο γκαρντ της Παρί έχει κεντρίσει το ενδιαφέρον από το NBA και συγκεκριμένα από τους Μέμφις Γκρίζλις.

Μέσα από το δημοσίευμα ωστόσο, υπογραμμίζεται το γεγονός ότι σε περίπτωση όπου δεν ολοκληρωθεί το όνειρο το NBA, ο ίδιος έχει ξεχωρίσει τρεις ομάδες της Euroleague. Πιο συγκεκριμένα τη Φενέρμπαχτσε, τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό.

Ο 27χρονος γκαρντ, στην παρθενική του σεζόν στο υψηλότερο ευρωπαϊκό επίπεδο, κατάφερε να προκαλέσει εντύπωση με τις καλές του εμφανίσεις, έχοντας κατά μέσο όρο από 19 πόντους με 7,3 ασίστ και 2,6 ριμπάουντ.

