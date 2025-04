Ναν για την ήττα από τη Μακάμπι στο Game 1: «Μας έδωσε μία προειδοποίηση» (vid)

Ο Κέντρικ Ναν και ο Εργκίν Αταμάν μίλησαν στο ντοκιμαντέρ της Euroleague για την περυσινή κατάκτηση όπως φαίνεται μέσα από το νέο απόσπασμα που δημοσιεύτηκε.

Μετά το χθεσινό trailer με την ιστορία του Δημήτρη Γιαννακόπουλου και την κατάρα, η Euroleague δημοσίευσε ένα ακόμη απόσπασμα από το νέο ντοκιμαντέρ της για την περυσινή κατάκτηση του τροπαίου από τον Παναθηναϊκό.

Αυτή τη φορά τον λόγο έχει ο Εργκίν Αταμάν αλλά και ο Κέντρικ Ναν, οι οποίοι μιλάνε για τον αντίκτυπο που είχε η ήττα από τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στο Game 1 των Playoffs της περασμένης σεζόν.

Ο Τούρκος προπονητής αναφέρει πως ήξερε ότι έπρεπε με κάποιο τρόπο να σοκάρει την ομάδα του ενώ από την πλευρά του ο φετινός MVP της διοργάνωσης υποστήριξε πως ήταν ένα είδος προειδοποίησης.

