Στην Euroleague TV υπάρχει πλέον το ντοκιμαντέρ για την κατάκτηση του περυσινού τίτλου από τον Παναθηναϊκό. Μεταξύ άλλων μίλησε ο Ναν, ο Αταμάν αλλά και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος.

Η περυσινή σεζόν (2023-24) υπήρξε μία από τις πιο μεγάλες σε ιστορική αξία για τον Παναθηναϊκό, καθώς το «τριφύλλι» μετά από 13 χρόνια κατάφερε να φτάσει στην κορυφή της μπασκετικής Ευρώπης.

Η Euroleague ετοίμασε ένα ντοκιμαντέρ (το οποίο είναι διαθέσιμο στην Euroleague TV) για την πορεία των «Πρασίνων» κατά τη διάρκεια της περασμένης αγωνιστικής περιόδου, μέσα από το οποίο άτομα όπως ο Εργκίν Αταμάν, ο Κώστας Σλούκας, ο Κέντρικ Ναν και ο Ματίας Λεσόρ μοιράζονται τον τρόπο με τον οποίο έφτασαν στην κατάκτηση.

Όπως φαίνεται και μέσα από το trailer, ανάμεσα σε όσους μίλησαν ήταν και ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ο οποίος φάνηκε να λέει μία ιστορία.

«Πίσω στο 2012, όταν αποκλειστήκαμε από τον τελικό στην Κωνσταντινούπολη, ο Γενικός Διευθυντής της εφημερίδας έβαλε με μεγάλα γράμματα "Ο Παναθηναϊκός είναι και θα είναι για πάντα η εξάστερη ομάδα".

Τα χρόνια περνούσαν, δεν παίρναμε το έβδομο αστέρι. Οπότε πέρυσι είπα "πρέπει να σπάσω την κατάρα". Πήγα λοιπόν στο τυπογραφείο και είπα "Θέλω να εκτυπώσω για μία ημέρα ξανά την εφημερίδα ώστε να σπάσω αυτήν την κατάρα".

Φτιάξαμε αυτό. "Η ώρα έχει έρθει για εμάς να γίνουμε η επτάστερη ομάδα και όχι να μείνουμε στα έξι". Σπάσαμε την κατάρα και πήραμε τον τίτλο. Αυτό θα το κρατήσω για πάντα».

