Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR έδωσε στη δημοσιότητα το βίντεο από την επίσκεψη του Κέντρικ Ναν στο γραφείο του Δημήτρη Γιαννακόπουλου και την υπογραφή του νέου του συμβολαίου.

Η «βόμβα» με την επέκταση του Κέντρικ Ναν έως το 2028 έγινε και επίσημη το μεσημέρι της Πέμπτης 10 Απριλίου.

Ο Αμερικανός σταρ υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό ΑΚΤΟR το οποίο θα έχει διάρκεια έως και το καλοκαίρι του 2028.

Η «πράσινη» ΚΑΕ έδωσε στην δημοσιότητα το βίντεο με την επίσκεψη του Κέντρικ Ναν στο γραφείο του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, τις υπογραφές, το ξεχωριστό δώρο του ισχυρού άνδρα του Παναθηναϊκού στον Αμερικανό, αλλά και το... ατύχημα με την σαμπάνια.

