Η 10άδα του Παναθηναϊκού για το Game 2 απέναντι στον ΠΑΟΚ (14:15) έγινε γνωστή, με τον Τι Τζέι Σορτς να επιστρέφει στη δράση!

Ο Αμερικανός συμπεριλήφθηκε στην σύνθεση του Παναθηναϊκού για το ματς με τον ΠΑΟΚ (14:15), ενώ οι υπόλοιποι πέντε ξένοι είναι οι Τζέριαν Γκραντ, Κέντρικ Ναν, Τζέντι Όσμαν, Νάιτζελ Χέις - Ντέιβις και Ματίας Λεσόρ.

Εκτός έμειναν οι Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και Μάριους Γκριγκόνις, καθώς και ο τραυματίας Κένεθ Φαρίντ, που έτσι κι αλλιώς δεν είναι στο ρόστερ της Stoiximan GBL.

Εκτός θα είναι και ο Κώστας Σλούκας, ο οποίος δεν θα αγωνιστεί, προκειμένου να προφυλαχθεί ενόψει τελικών, καθώς έχει επιστρέψει εδώ και λίγες ημέρες από τον τραυματισμό του. Επιπλέον, εκτός παραμένουν οι Ρογκαβόπουλος και Καλαϊτζάκης, με αποτέλεσμα ο Παναθηναϊκός να παρατάσεται με 10άδα απέναντι στον ΠΑΟΚ.

Αναλυτικά η 10άδα του Παναθηναϊκού για το Game 2 κόντρα στον ΠΑΟΚ:

Γκραντ, Ναν, Όσμαν, Χέις - Ντέιβις, Λεσόρ, Σορτς, Μήτογλου, Τολιόπουλος, Σαμοντούροβ, Κουζέλογλου.