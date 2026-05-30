ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός: Η πράσινη... 10άδα ενόψει Game 2
Ο Τι Τζέι Σορτς επιστρέφει στη δράση.
Ο Αμερικανός συμπεριλήφθηκε στην σύνθεση του Παναθηναϊκού για το ματς με τον ΠΑΟΚ (14:15), ενώ οι υπόλοιποι πέντε ξένοι είναι οι Τζέριαν Γκραντ, Κέντρικ Ναν, Τζέντι Όσμαν, Νάιτζελ Χέις - Ντέιβις και Ματίας Λεσόρ.
Εκτός έμειναν οι Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και Μάριους Γκριγκόνις, καθώς και ο τραυματίας Κένεθ Φαρίντ, που έτσι κι αλλιώς δεν είναι στο ρόστερ της Stoiximan GBL.
Εκτός θα είναι και ο Κώστας Σλούκας, ο οποίος δεν θα αγωνιστεί, προκειμένου να προφυλαχθεί ενόψει τελικών, καθώς έχει επιστρέψει εδώ και λίγες ημέρες από τον τραυματισμό του. Επιπλέον, εκτός παραμένουν οι Ρογκαβόπουλος και Καλαϊτζάκης, με αποτέλεσμα ο Παναθηναϊκός να παρατάσεται με 10άδα απέναντι στον ΠΑΟΚ.
Αναλυτικά η 10άδα του Παναθηναϊκού για το Game 2 κόντρα στον ΠΑΟΚ:
Γκραντ, Ναν, Όσμαν, Χέις - Ντέιβις, Λεσόρ, Σορτς, Μήτογλου, Τολιόπουλος, Σαμοντούροβ, Κουζέλογλου.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.