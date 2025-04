Ο Κέντρικ Ναν παραμένει και επίσημα κάτοικος Αθηνών μέχρι το 2028, καθώς η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε και τυπικά την επέκταση του συμβολαίου με τον Αμερικανό σταρ.

Ο Κέντρικ Ναν δεν πάει πουιθενά!

Η μυθική συμφωνία, την οποία διαβάσατε στις 29/3 και που τον κάνει τον πλέον ακριβοπληρωμένο παίκτη στην Ευρώπη, έχει πλέον και επίσημη μορφή, με την ΚΑΕ Παναθηναϊκός να ανακοινώνει την επέκταση της συνεργασίας ανάμεσα στις δύο πλευρές μέχρι το 2028.

Ο Κέντρικ Ναν συναντήθηκε την Πέμπτη (10/4) με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο για να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο, ανεβάζοντας μάλιστα και ένα σχετικό instastory, ενώ και ο ατζέντης του παίκτη έχει ενημερώσει σχετικά με το αίσιο τέλος της υπόθεσης με δική του ανάρτηση.

Ο Κέντρικ Ναν στον Παναθηναϊκό AKTOR έως το 2028

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ανακοινώνει την επέκταση της συνεργασίας της με τον αθλητή Κέντρικ Ναν έως το καλοκαίρι του 2028.



