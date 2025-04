Αταμάν στα αποδυτήρια: «O Κέντρικ ήταν τρομερός επιθετικά, μπράβο στον Γιούρτσεβεν» (vid)

Ο Εργκίν Αταμάν μοίρασε συγχαρητήρια στους παίκτες του Παναθηναϊκού για τη νίκη επί της Μονακό και το πλεονέκτημα έδρας στα play-offs, κάνοντας ειδική αναφορά στον Κέντρικ Ναν και τον Ομέρ Γιούρτσεβεν.

O Παναθηναϊκός AKTOR θα διεκδικήσει την πρόκριση στο Final Four του Άμπι Ντάμπι έχοντας το αβαντάζ έδρας στα play-offs μετά τη νίκη επί της Μονακό με 76-88.

Οι «πράσινοι» βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 21-12 ενώ ολοκληρώνουν τις υποχρεώσεις του στην κανονική περίοδο την επόμενη εβδομάδα στο ΟΑΚΑ απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα (11/4, 21:15), έχοντας ήδη ανακοινώσει sold out για τα Game 1 και Game 2 των play-offs.

Στο μεταξύ, ο Κέντρικ Ναν έκανε τη διαφορά για την ομάδα του Εργκίν Αταμάν, σκοράροντας 37 πόντους με 5/5 τρίποντα και σημειώνοντας 35+ πόντους για τρίτη φορά φέτος στη EuroLeague.

Από την πλευρά του, ο Εργκίν Αταμάν ανέφερε στα αποδυτήρια μετά τη σπουδαία νίκη επί των Μονεγάσκων: «Κάνατε σπουδαίο παιχνίδι! Ήταν και γι' αυτούς πολύ σημαντικό ματς, αλλά ελέγξατε το παιχνίδι με σπουδαία ομαδική μαχητικότητα. Φυσικά, ο Κέντρικ έκανε τρομερή επιθετική εμφάνιση. Συγχαρητήρια και σε εσένα. Μπράβο στον Ομέρ, γιατί μετά από πολλούς αγώνες είχε σημαντική προσφορά, όπως και όλοι οι υπόλοιποι. Όλοι οι παίκτες που αγωνίστηκαν, το έκαναν με σπουδαία μαχητικότητα. Κρατήσαμε το πλεονέκτημα έδρας στα play-offs, που ήταν ο πρώτος στόχος για τη regular season. Φυσικά την άλλη βδομάδα έχουμε ακόμα έναν αγώνα να κερδίσουμε για να κρατήσουμε την 3η ή 2η θέση. Μετά θα περιμένουμε για τα play-offs. Συγχαρητήρια».

