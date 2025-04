Καρφίτσα δεν θα πέφτει στα δύο πρώτα ματς του Παναθηναϊκού στο ΟΑΚΑ για τα play off της Euroleague.

Παροξυσμός στις τάξεις των φίλων του Παναθηναϊκού για ένα μαγικό χαρτάκι για τα ματς των play off της Euroleague. Μπορεί το τριφύλλι να μην ξέρει ακόμα ποιον θα αντιμετωπίσει στα play off με πλεονέκτημα έδρας, αλλά αυτό δεν εμπόδισε τον κόσμο να κάνει sold out στο Game 1 και Game 2 της σειράς.

Μέσα σε λίγες ώρες (συγκεκριμένα σε 12) οι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού εξαφάνισαν τα εισιτήρια, παρόλο που δεν είναι γνωστό το όνομα του αντιπάλου. Τα δύο πρώτα ματς είναι προγραμματισμένα στο ΟΑΚΑ στις 22/23 και στις 24/25 Απριλίου. Οι ημερομηνίες θα γίνουν γνωστές μετά το τέλος της regular season της διοργάνωσης.

Τα εισιτήρια κυκλοφόρησαν το βράδυ της Πέμπτης και μέσα σε λίγες ώρες έγινε το sold out και στα δύο ματς. Οι πράσινοι μετά το διπλό τους κόντρα στη Μονακό εξασφάλισαν πλεονέκτημα έδρας.