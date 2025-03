Ο Χέις-Ντέιβις εκτέλεσε την Παρί με τρίποντο at the buzzer και κράτησε τη Φενέρ στο κυνήγι της πρωτιάς στη regular season.

Η Παρί είχε το ματς στα χέρια της με το καλάθι του Σορτς, 2.5 δευτερόλεπτα για το τέλος, αλλά λογάριαζε χωρίς τον κορυφαίο παίκτη της Φενέρ. Ο φοβερός και τρομερός Χέις-Ντέιβις πήρε την ευθύνη και με τρίποντη βόμβα at the buzzer εκτέλεσε το σύνολο του Σπλίτερ. Έτσι κράτησε τη Φενέρ στη μάχη της πρωτιάς και κλείδωσε τα play off.

Δείτε την... εκτέλεση του Ντέιβις