O Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις σκόραρε το νικητήριο τρίποντο για τη Φενέρμπαχτσε (21-10) που επικράτησε της Παρί (17-14) με 101-100 και παρέμεινε στο κατόπι του Ολυμπιακού για την κορυφή στη EuroLeague.

O Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις είχε τον τελευταίο λόγο για τη Φενέρμπαχτσε που επέστρεψε από το -15 και επιβλήθηκε της Παρί με 101-100, σκοράροντας at the buzzer το νικητήριο τρίποντο.

Έτσι η Φενέρ εξασφάλισε και μαθηματικά την πρόκριση στα play-offs της EuroLeague ενώ παραμένει στο κατόπι του Ολυμπιακού για την πρώτη θέση στην κανονική περίοδο.

