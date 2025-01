Απίστευτη φάση στο Ρεάλ Μαδρίτης - Μπασκόνια, με τον Λούκα Σάμανιτς να κάνει το ντράιβ και να καρφώνει εμφατικά μπροστά στους Έντι Ταβάρες και Ουσμάν Γκαρούμπα.

Στο πλαίσιο της 23ης αγωνιστικής της EuroLeague, η Μπασκόνια έφτασε μια ανάσα από μια σπουδαία νίκη απέναντι στην Ρεάλ μέσα στη Μαδρίτη, όμως ο Μάριο Χεζόνια είχε άλλη άποψη με το νικητήριο σουτ που πέτυχε για το 90-89.

Οι δύο ομάδες προσέφεραν ουκ ολίγες εντυπωσιακές φάσεις και μια από αυτές ανήκει στον Λούκα Σάμανιτς ο οποίος κατά πάσα πιθανότητα έκανε το κάρφωμα της χρονιάς.

Ο 25χρονος Κροάτης σέντερ έκανε το ντράιβ και κάρφωσε εμφατικά με το δεξί χέρι, κάνοντας... poster τον Έντι Ταβάρες που προσπάθησε να τον κόψει αλλά και τον Ουσμάν Γκαρούμπα που έσπευσε να βοηθήσει τον συμπαίκτη του.

Samanic with the HUGE POSTER JAM...



WHAT was that?! 😳 #MotorolaMagicMoment I @Moto pic.twitter.com/6LarPxUAat