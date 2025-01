Ο Μάριο Χεζόνια έδειξε ξανά την κλάση του αλλά και πόσο λατρεύει να παίρνει το σύνολο των ευθυνών καθώς αυτό έκανε στη νίκη της Ρεάλ Μαδρίτης επί της Μπασκόνια με το τρομερό τρίποντο που πέτυχε στην εκπνοή του αγώνα.

Η επιλογή της «καθαρής άμυνας» από τον Πάμπλο Λάσο με την Μπασκόνια στο +2 (87-89) θα μπορούσε να είχε αποδειχθεί αποδοτική καθώς στην τελευταία επίθεση των 16’’, η Ρεάλ φλέρταρε με το λάθος.

Για κακή τύχη των Βάσκων, η μπάλα έφτασε στα χέρια του Μάριο Χεζόνια – περίπου – πέντε δευτερόλεπτα πριν το φινάλε κι εκεί φάνηκε η εμπειρία και η κλάση του. Δεν πανικοβλήθηκε αλλά δημιούργησε χώρο και κατάλληλο οπτικό επίπεδο από απόσταση (σχεδόν) επτά μέτρων και πέτυχε το σουτ που έκρινε τον αγώνα και χάρισε τη νίκη στη Ρεάλ.

