Ο ατζέντης του Ματίας Λεσόρ, Γιώργος Πάνου έστειλε το δικό του μήνυμα μετά την επέκταση της συνεργασίας του Γάλλου με τον Παναθηναϊκό.

Το κλείσιμο μιας μαγικής χρονιάς για τον Παναθηναϊκό, είχε μία ακόμα ευχάριστη είδηση. Με τον Ματίας Λεσόρ να υπογράφει την επέκταση του συμβολαίου του έως το 2028.

Ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ, Δημήτρης Γιαννακόπουλος το προανήγγειλε λίγο πριν έρθει και η επίσημη ανακοίνωση. Με τον ατζέντη του Γάλλου, τον Γιώργο Πάνου να μοιράζεται και αυτός το δικό του μήνυμα.

«Έτσι ρολάρουμε εμείς, οικογενειακά» έγραψε στις φωτογραφίες που ανέβασε. Τη μία δίπλα στον Ματίας Λεσόρ και τη δεύτερη με τον σέντερ του Παναθηναϊκού και τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο να δίνουν τα χέρια.

That's how we roll , family style #octagonfamily #renewal #greenmathias #2028 pic.twitter.com/oNSW9Gwo6i