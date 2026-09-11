Με πολλές απουσίες, αλλά και το ενδιαφέρον στα ύψη, ο Παναθηναϊκός AKTOR και η ΑΕΚ αναμετρώνται απόψε στη Ρόδο σε ένα φιλικό γεμάτο νέα πρόσωπα, αλλά και δύο μεγάλες επιστροφές, εκείνη του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον πράσινο πάγκο και του Γιαννούλη Λαρεντζάκη στην «Ένωση».

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Το 2nd International Tournament Rhodes 2026 ανοίγει την αυλαία του στο Κλειστό της Καλλιθέας με ένα σπουδαίο ελληνικό ντέρμπι. Παναθηναϊκός AKTOR και ΑΕΚ διασταυρώνουν τα ξίφη τους (11/09, 20:00 LIVE από το Gazzetta), σε μια αναμέτρηση που υπό άλλες συνθήκες θα ήταν ένα απλό φιλικό τεστ προετοιμασίας, αλλά απόψε αποκτά ξεχωριστό βάρος.

Φυσικά, για τους «πράσινους» είναι η πρώτη εμφάνιση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς ξανά στον πάγκο του Παναθηναϊκού μετά από 14 χρόνια, ενώ για την ΑΕΚ το παιχνίδι σηματοδοτεί την επιστροφή του Γιαννούλη Λαρεντζάκη στη «Βασίλισσα».

Ωστόσο, πέρα από αυτές τις δύο ξεχωριστές ιστορίες, η αναμέτρηση στη Ρόδο θα δώσει την ευκαιρία να πάρουμε και μια πρώτη γεύση από τα νέα πρόσωπα των δύο ομάδων. Αυτό γιατί τόσο ο Παναθηναϊκός όσο και η ΑΕΚ θα παραταχθούν με πολλές και σημαντικές απουσίες, γεγονός που περιορίζει τις επιλογές των δύο προπονητών, αλλά ταυτόχρονα ανοίγει τον δρόμο για δοκιμές και περισσότερο χρόνο σε παίκτες που θέλουν να δείξουν πράγματα.

Η πρώτη εικόνα του «Ζοτς» ξανά στον πάγκο του Παναθηναϊκού

Μία άκρως φορτισμένη στιγμή θα διαδραματιστεί στο νησί των ιπποτών με τον Παναθηναϊκό να... βλέπει στην άκρη του πάγκου του να στέκεται και πάλι ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς, εκείνος που έμαθε το τριφύλλι να στοχεύει στα «αστέρια» και είναι υπεύθυνος για τις μεγαλύτερες επιτυχίες του συλλόγου. Ο Σέρβος προπονητής θα δώσει ξανά τις οδηγίες του στην ομάδα της καρδιάς του έστω και σε ανεπίσημο ματς έχοντας δουλέψει πυρετωδώς με το ρόστερ το προηγούμενο διάστημα.

Μαζί του, οι φίλοι της ομάδας θα πάρουν μια πρώτη γεύση από τα νέα αποκτήματα των «πράσινων». Οι Σιλβέν Φρανσίσκο, Μπράνκου Μπάντιο, Ίζακ Μπόνγκα και Γκερσόν Γιαμπουσέλε θα προβάρουν για πρώτη φορά τη φανέλα του Παναθηναϊκού σε ανεπίσημο αγώνα, ενώ στην αποστολή βρίσκεται και το 16χρονο ταλέντο, Ιάσωνας Βαρβαρίτης, ένα από τα πιο υποσχόμενα πρότζεκτ του ελληνικού μπάσκετ, που δεν αποκλείεται να πάρει χρόνο συμμετοχής.

Στα ευχάριστα νέα της ομάδας, ο Ομπράντοβιτς θα έχει στη διάθεσή του και τον παλιό του γνώριμο από την Παρτίζαν, Ματίας Λεσόρ, ο οποίος ταξίδεψε με την ομάδα στη Ρόδο και τις τελευταίες ημέρες έχει ανεβάσει ρυθμούς στις προπονήσεις. Όπως όλα δείχνουν αναμένεται να πάρει χρόνο συμμετοχής τόσο απέναντι στην ΑΕΚ όσο και στο παιχνίδι με τη Σπαρτάκ Σουμπότιτσα. Η παρουσία του Γάλλου σέντερ δίνει σίγουρα ένα θετικό πρόσημο στον Ζοτς, ο οποίος θα έχει έτσι ακόμη μία διαθέσιμη λύση στη γραμμή των ψηλών.

Αντίθετα, στην Αθήνα έμεινε ο Κώστας Σλούκας, ο οποίος δεν είναι ακόμη έτοιμος, ενώ εκτός για τα δύο παιχνίδια στη Ρόδο θα είναι επίσης οι τραυματίες Κέντρικ Ναν, Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, Νίκος Ρογκαβόπουλος και Μουσταφά Φαλ, ενώ δεν ταξίδεψε ούτε ο Γιάννης Κουζέλογλου λόγω μυϊκού προβλήματος.

Ουσιαστικά την αποστολή του Παναθηναϊκού απαρτίζουν οι: Μπράνκου Μπάντιο, Δημήτρης Μωραΐτης, Ίζακ Μπόνγκα, Ντίνος Μήτογλου, Ματίας Λεσόρ, Χουάντσο Ερνανγκόμενθ, Τζέριαν Γκραντ, Σιλβέν Φρανσίσκο, Γκερσόν Γιαμπουσέλε, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Ιάσωνας Βαρβαρίτης και Λευτέρης Μαντζούκας.

Locking in day by day. Swipe through our past few days of preseason training ☘️ #WeTheGreens #paobcaktor #Club1908 pic.twitter.com/XeDCG6687j — Panathinaikos BC (@Paobcgr) September 10, 2026

Η επιστροφή του «Λάρυ» και η κιτρινόμαυρη ατυχία

Απέναντι από τον Παναθηναϊκό θα βρίσκεται μια ΑΕΚ που επίσης θα έχει το δικό της νέο πρόσωπο στο επίκεντρο. Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης είναι πλέον και επίσημα παίκτης της «Βασίλισσας» αποχωρώντας από τον Ολυμπιακό με στόχο να πρωταγωνιστήσει. Έτσι, ταξίδεψε κανονικά με την αποστολή για τη Ρόδο, επιστρέφοντας στην ομάδα και στα παλιά του... λημέρια.

Μάλιστα, πριν ακολουθήσει την αποστολή του Ντράγκαν Σάκοτα, προπονήθηκε στη SUNEL Arena θέτοντας τον εαυτό του άμεσα στη διάθεση του προπονητή. Ωστόσο, ο Σάκοτα καλείται να κάνει... αλχημείες, καθώς η ατυχία χτύπησε αλύπητα την Ένωση με τους τραυματισμούς να πλήττουν την ομάδα ο ένας μετά τον άλλον. Εκτός δράσης βρίσκονται οι Δημήτρης Φλιώνης, Κισόν Φίζελ, Γκρεγκ Μπράουν, Ντέρικ Γουίλιαμς και Λάντερς Νόλεϊ, με τον τελευταίο να προστίθεται στη μακρά λίστα των απόντων, μεγαλώνοντας ακόμη περισσότερο το πρόβλημα για την ΑΕΚ.

Με αυτά τα δεδομένα, οι διαθέσιμοι παίκτες της «Βασίλισσας» για το τουρνουά στη Ρόδο είναι οι: Δημήτρης Κατσίβελης, Λούκας Λεκαβίτσιους, Φρανκ Μπάρτλεϊ, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Βασίλης Χαρτώνας, Σταύρος Γυμνόπουλος, Δημήτρης Τσαλμπούρης, Νέλι Τζούνιορ Τζόζεφ και Γάιος Σκορδίλης, ενώ στην προετοιμασία βρίσκονται επίσης οι ΝτιΆντρε Πίνκνεϊ, Τάιλερ Πίτερσον και Ραφαήλ Λαναράς με πιο βοηθητικό ρόλο.

Το πρώτο δείγμα

Παναθηναϊκός και ΑΕΚ έφτασαν μαζί στη Ρόδο, καθώς ταξίδεψαν με κοινή πτήση για το φιλικό τουρνουά και πλέον καλούνται να παρουσιάσουν το πρώτο αγωνιστικό τους δείγμα μέσα σε εντελώς διαφορετικές και αντίξοες από άποψη τραυματισμών συνθήκες σε σχέση με εκείνες που θα συναντήσουν όταν αρχίσουν οι επίσημες υποχρεώσεις και επανέλθουν οι απόντες.

Για τον Παναθηναϊκό, η βραδιά θα έχει δεδομένα ιστορικό χαρακτήρα λόγω της επιστροφής του Ομπράντοβιτς στον πάγκο της ομάδας έπειτα από 14 χρόνια, αλλά και ενδιαφέρον εξαιτίας των πρώτων εμφανίσεων των νέων μεταγραφών. Για την ΑΕΚ, το βλέμμα θα πέσει στον Λαρεντζάκη, την ώρα που οι πολλές απουσίες περιορίζουν τις επιλογές και επιβάλλουν λύσεις ανάγκης.

Στη Ρόδο το ζητούμενο είναι κυρίως να φανεί ποιοι είναι διαθέσιμοι, ποιοι επιστρέφουν, ποιοι κάνουν την πρώτη τους εμφάνιση και πώς οι δύο ομάδες θα διαχειριστούν τα κενά που έχουν δημιουργηθεί παρουσιάζοντας ένα πρώτο, αλλά ενδιαφέρον, καρέ από το τι μέλλει γενέσθαι.