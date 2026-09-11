Παναθηναϊκός: Το βίντεο από το γεύμα που παρέθεσε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος σε όλη την ομάδα

Παναθηναϊκός: Το βίντεο από το γεύμα που παρέθεσε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος σε όλη την ομάδα

Γιώργος Κούβαρης
Παναθηναϊκός: Το βίντεο από το γεύμα που παρέθεσε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος σε όλη την ομάδα
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Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR έδωσε στην δημοσιότητα το βίντεο από όλα συνέβησαν στο γεύμα που παρέθεσε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στην ομάδα.

Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας ο ισχυρός άνδρας της «πράσινης» ΚΑΕ παρέθεσε γεύμα σε όλη την ομάδα δύο εβδομάδες πριν από το τζάμπολ των επίσημων αγώνων.

Το «παρών» έδωσε σύσσωμος ο σύλλογος όπου ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έδωσε μεταξύ άλλων το σύνθημα για τη νέα σεζόν.

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς από την πλευρά του με την ατάκα «το 2012 ο Παναθηναϊκός ήταν σπουδαίος οργανισμός, αλλά τώρα είναι το κάτι άλλο» αποτύπωσε και τα άλματα που έχουν κάνει οι «πράσινοι» όλο αυτό το διάστημα.

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR έδωσε στην δημοσιότητα το βίντεο από όλα όσα συνέβησαν στο γεύμα.

 
@Photo credits: INTIME, Βαγγέλης Στόλης
     

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