Παναθηναϊκός: Το βίντεο από το γεύμα που παρέθεσε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος σε όλη την ομάδα
Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας ο ισχυρός άνδρας της «πράσινης» ΚΑΕ παρέθεσε γεύμα σε όλη την ομάδα δύο εβδομάδες πριν από το τζάμπολ των επίσημων αγώνων.
Το «παρών» έδωσε σύσσωμος ο σύλλογος όπου ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έδωσε μεταξύ άλλων το σύνθημα για τη νέα σεζόν.
Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς από την πλευρά του με την ατάκα «το 2012 ο Παναθηναϊκός ήταν σπουδαίος οργανισμός, αλλά τώρα είναι το κάτι άλλο» αποτύπωσε και τα άλματα που έχουν κάνει οι «πράσινοι» όλο αυτό το διάστημα.
Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR έδωσε στην δημοσιότητα το βίντεο από όλα όσα συνέβησαν στο γεύμα.
𝐋𝐮𝐧𝐜𝐡 𝐡𝐨𝐬𝐭𝐞𝐝 𝐛𝐲 𝐌𝐫. 𝐃𝐢𝐦𝐢𝐭𝐫𝐢𝐬 𝐆𝐢𝐚𝐧𝐧𝐚𝐤𝐨𝐩𝐨𝐮𝐥𝐨𝐬 𝐟𝐨𝐫 𝐭𝐡𝐞 𝐏𝐚𝐧𝐚𝐭𝐡𝐢𝐧𝐚𝐢𝐤𝐨𝐬 𝐁𝐂 𝐀𝐊𝐓𝐎𝐑 𝐟𝐚𝐦𝐢𝐥𝐲 | 𝐁𝐞𝐡𝐢𝐧𝐝 𝐓𝐡𝐞 𝐒𝐜𝐞𝐧𝐞𝐬 ☘️💚— Panathinaikos BC (@Paobcgr) September 11, 2026
Players, coaching staff, management, and Club employees gathered altogether ahead of the… pic.twitter.com/BpdytOMut2
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