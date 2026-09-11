Ο Παναθηναϊκός με την ΑΕΚ κοντράρονται την Παρασκευή (11/09, 20:00) στο πλαίσιο του 2nd International Tournament Rhodes 2026.

Αποστολή στη Ρόδο: Ευτυχία Οικονομίδου

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την ΑΕΚ (11/09, 20:00 LIVE από το Gazzetta) για το 2nd International Tournament Rhodes 2026.

Για τους Πράσινους ακολούθησε κανονικά την αποστολή στη Ρόδο ο Ματίας Λεσόρ, ο οποίος αναμένεται να πάρει χρόνο συμμετοχής στα δύο φιλικά με ΑΕΚ (11/09, 20:00) και Σπαρτάκ Σουμπότισα (12/09, 19:00).

Αντιθέτως, έμεινε στην Αθήνα ο Κώστας Σλούκας ο οποίος δεν είναι ακόμα έτοιμος και ενδέχεται να δώσει το «παρών» την επόμενη εβδομάδα στο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος». Επίσης δεν υπολογίζονται για τα δύο πρώτα φιλικά οι τραυματίες, Κέντρικ Ναν, Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, Νίκος Ρογκαβόπουλος και Μουσταφά Φαλ ενώ δεν ακολούθησε την αποστολή και ο Γιάννης Κουζέλογλου λόγω μυϊκού προβλήματος.

Για την Ένωση εκτός είναι οι Γουίλιαμς και Λάντερς Νόλεϊ, ενώ την αποστολή ακολούθησε ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης. Το τζάμπολ της αναμέτρησης είναι προγραμματισμένο για τις 20:00 με τηλεοπτική μετάδοση από το ACTION 24. Οι αποστολές των δύο ομάδων έφθασαν μαζί στο γήπεδο σε πολύ καλό κλίμα.

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