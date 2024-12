Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε και επίσημα την επέκταση του συμβολαίου του Ματίας Λεσόρ ως το 2028!

Λίγη ώρα μετά τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, που ενημέρωσε άπαντες για την ανανέωση του Ματίας Λεσόρ, ήρθε και η επίσημη ανακοίνωση από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός.

Ο Γάλλος σέντερ υπέγραψε επέκταση στο συμβόλαιό του ως το 2028. Για ακόμα τρία χρόνια δηλαδή, μιας και το πρώτο του συμβόλαιο, που υπογράφτηκε πέρσι το καλοκαίρι είχε ισχύ ως το 2025.

Ο Λεσόρ μπορεί να είναι ο άτυχος της φετινής χρονιάς, μιας και ο τραυματισμός του μπορεί να τον αφήσει στα πιτς για τέσσερις μήνες, αλλά αποτελεί έναν από τους κομβικότερους παίκτες στη διαδρομή της ομάδας ως την κορυφή της Ελλάδας και της Ευρώπης για το 2024.

Έτσι ο Παναθηναϊκός έσπευσε να δείξει πόσο πολύ τον θέλει και τον... έδεσε για ακόμα τρία χρόνια. Ο 29χρονος είχε 13.4 πόντους, 7.1 ριμπάουντ, 1.6 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 17 αγώνες τη φετινή σεζόν και η ΚΑΕ Παναθηναϊκός επέλεξε με την ανανέωσή του να ευχηθεί Χρόνια Πολλά σε όλους τους φίλους της ομάδας.

«Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ανακοινώνει την επέκταση της συνεργασίας της με τον αθλητή Ματίας Λεσόρ έως το καλοκαίρι του 2028. Χρόνια Πολλά σε όλους τους φίλους του Παναθηναϊκού!» ήταν το μήνυμα που συνοδεύτηκε από τις φωτογραφίες τη στιγμή της υπογραφής.

Panathinaikos BC AKTOR is pleased to announce the extension of its partnership… pic.twitter.com/D1YBeltbq5