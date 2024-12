ΚΑΕ Παναθηναϊκός: «Βαθιά ευγνωμοσύνη στην Μπασκόνια για την αλληλεγγύη και την υποστήριξη»

Ο Μάρκους Χάουαρντ προσευχήθηκε για τον Ματίας Λεσόρ στον κύκλο των παικτών του Παναθηναϊκού στο φινάλε, το ίδιο και οι υπόλοιποι παίκτες της Μπασκόνια, με την «πράσινη» ΚΑΕ να εκφράζει τη βαθιά ευγνωμοσύνη της στους Βάσκους για την αλληλεγγύη και την υποστήριξη!

Ο Παναθηναϊκός πέτυχε εμφατική νίκη επί της Μπασκόνια για τη 17η αγωνιστική της EuroLeague ωστόσο η σκέψη όλων είναι στον Ματίας Λεσόρ, ο οποίος υπέστη κάταγμα περόνης και θα μείνει εκτός δράσης τους επόμενους μήνες.

Σύσσωμο το ευρωπαϊκό μπάσκετ στέκεται στο πλευρό του Γάλλου ψηλού του «τριφυλλιού» ενώ ο Μάρκους Χάουαρντ μπήκε στον κύκλο των παικτών των «πράσινων» και προσευχήθηκε για τον Λεσόρ μαζί με τους υπόλοιπους παίκτες της Μπασκόνια.

Bigger than Basketball ❤️ @markushoward11 joins the @Paobcgr squad to pray and show support for Lessort 🙏 pic.twitter.com/lsEYUywcP7

Οι πρωταθλητές Ευρώπης, με μήνυμα στο Twitter, υπενθύμισαν ότι το μπάσκετ ενώνει: «Όλα τα μέλη της πράσινης οικογένειας θα ήθελαν να εκφράσουν τη βαθύτατη ευγνωμοσύνη τους στον οργανισμό της Μπασκόνια για την αλληλεγγύη και την υποστήριξή τους».

BASKETBALL UNITES 🙏🏻🏀



All the members of the Green Family would like to express their deepest gratitude to the organisation of @Baskonia for their solidarity and support 💚#WeTheGreens #paobcaktor pic.twitter.com/1UlXt4Uzuq