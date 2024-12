Ταβάρες για Λεσόρ: «Ταχεία ανάρρωση στον καλύτερο σέντερ της EuroLeague»!

O Έντι Ταβάρες έστειλε μήνυμα στήριξης στον Ματίας Λεσόρ, χαρακτηρίζοντας τον Γάλλο ψηλό του Παναθηναϊκού ως τον καλύτερο σέντερ της EuroLeague.

O Ματίας Λεσόρ θα περάσει την πόρτα του χειρουργείου την Παρασκευή 20/12 μετά τον σοκαριστικό τραυματισμό του στον αγώνα με την Μπασκόνια.

Ο Γάλλος σέντερ υπέστη κάταγμα περόνης, όπως είχε εκτιμηθεί αρχικά και από ιατρικό επιτελείο των «πράσινων» που βγαίνουν στην αγορά για σέντερ, χάνοντας τον Λεσόρ ενδεχομένως και για τέσσερις μήνες.

Από την πρώτη στιγμή, το ευρωπαϊκό μπάσκετ στάθηκε στο πλευρό του Γάλλου ψηλού του «τριφυλλιού», με τον ίδιο να υπόσχεται πως θα επιστρέψει πιο δυνατός από ποτέ!

Από την πλευρά του, ο Έντι Ταβάρες έστειλε μήνυμα στήριξης στον Λεσόρ μέσω Twitter: «Ταχεία ανάρρωση στον καλύτερο σέντερ της EuroLeague»!

Fast recovery to the best center in EuroLeague🙏🏾🦍 @ThiasLsf