Πριν το τζάμπολ του αγώνα ανάμεσα στην Παρτίζαν και τον Παναθηναϊκό για τη 14η αγωνιστική της Euroleague, οι γηπεδούχοι τίμησαν τον Ιωάννη Παπαπέτρου για την συνεισφορά του προς την ομάδα του Βελιγραδίου.

Ο 30χρονος φόργουορντ του Παναθηναϊκού αγωνίστηκε με τα χρώματα της Παρτίζαν τη σεζόν 2022-2023 και σε 38 αγώνες στη Euroleague είχε κατά μέσο όρο 5,4 πόντους, 2,3 ριμπάουντ και 1 ασίστ ενώ παράλληλα στέφθηκε και πρωταθλητής της Αδριατικής λίγκας.

