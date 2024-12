Ο Μαρίας Λεσόρ γνώρισε την απόλυτη αποθέωση από τους φίλους της Παρτίζαν κατά την είσοδό του στην «Beogradska Arena» πριν το ματς με τον Παναθηναϊκό.

Παρτίζαν και Παναθηναϊκός AKTOR διασταυρώνουν τα ξίφη τους στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής της EuroLeague με τον Ματίας Λεσόρ να αποτελεί έναν... συνδετικό κρίκο μεταξύ των δύο επικείμενων αντιπάλων.

Φυσικά, ο Γάλλος σέντερ των «πρασίνων» είναι πάντα ευπρόσδεκτος στην έδρα της σερβικής ομάδας, με τους οπαδούς της να μην ξεχνούν την προφορά του για δύο σεζόν (2021-2023).

Ο Λεσόρ γνώρισε την απόλυτη αποθέωση από τους οπαδούς της Παρτίζαν με το που εισήχθη στην κεντρική σάλα της «Beogradska Arena» για το ζέσταμα πριν το παιχνίδι.

Music turned off to welcome Mathias Lessort 👏



The ex Partizan player will play his 2nd game against his former team in Belgrade since his departure 💯 pic.twitter.com/gAqKqMyq7m