Ο Χεζόνια μπορεί να ανακοίνωσε ότι μένει στη Ρεάλ, αλλά ομάδες του ΝΒΑ ενδιαφέρονται για τον Κροάτη

Ο Μάριο Χεζόνια συγκεντρώνει το ενδιαφέρον αρκετών ομάδων του ΝΒΑ.

Ο Μάριο Χεζόνια μπορεί να ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας του με τη Ρεάλ Μαδρίτης, ωστόσο, το... σενάριο διαθέτει τη δική του ανατροπή.

Σύμφωνα με τον Σαμς Τσαράνια, αρκετές ομάδες του ΝΒΑ ενδιαφέρονται να δώσουν την ευκαιρία της επιστροφής στον Κροάτη φόργουορντ.

Και αυτό γιατί το νέο συμβόλαιο του Χεζόνια με τους Μαδριλένους διαθέτει ΝΒΑ out μέχρι τις 19 Ιουλίου! Κάτι που σημαίνει ότι η Ρεάλ θα πρέπει να περιμένει μέχρι εκείνη την ημερομηνία, για να διαπιστώσει αν όντως θα τον έχει στο ρόστερ της επόμενης σεζόν.

