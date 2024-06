Ο Μάριο Χεζόνια έκανε επίσημη την ανανέωση του με την Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο δημοσιογράφος Σίρο Λόπεζ ανέφερε πως ο Κροάτης υπέγραψε πενταετές συμβόλαιο με ετήσιες επιλογές 2.5 εκατ. ευρώ τον χρόνο με τη Ρεάλ Μαδρίτης παραμένοντας στη Μαδρίτη. Και τώρα ήρθε ο Μάριο Χεζόνια για να κάνει επίσημη την ανανέωση μέσω tweets.

«Όπως όλοι ξέρετε, μετά το τελευταίο μου παιχνίδι έγινα free agent και είμαι ελεύθερος να αποφασίσω που θα αγωνιστώ τα επόμενα χρόνια. Δεν συμφώνησα με κανέναν και, όπως είπα, θα μάθετε τα νέα από εμένα, όπως πάντα.

Η Ρεάλ πίστεψε σε εμένα όταν πολλοί δεν το έκαναν, ενδιαφέρθηκε για εμένα και την οικογένειά μου από την πρώτη μέρα που έφτασα και μας έκανε να νιώσουμε σαν στο σπίτι μας. Η μόνη μου πρόθεση ήταν να μείνω και είμαι χαρούμενος που ανακοινώνω ότι θα συνεχίσω το ταξίδι μου στο ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ, ΤΗΝ ΡΕΑΛ ΜΟΥ για πολύ καιρό!», έγραψε και θα προσπαθήσει να επιστρέψει στην κορυφή της Ευρώπης μετά το 2022, αφού φέτος ηττήθηκε στον τελικό από τον Παναθηναϊκό.

O Super Mario μέτρησε φέτος 13.5 πόντους (52% στο δίποντο, 43% στο τρίποντο, 92% στις βολές), 4.6 ριμπάουντ, μια ασίστ, ένα κλέψιμο και 13.3 PIR ανά 23:18 σε 38 αγώνες της EuroLeague με την ομάδα του Τσους Ματέο.

