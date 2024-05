Οθέλο Χάντερ για την πρόκριση του Ολυμπιακού: «Συγγνώμη που δεν το είδα ζωντανά, τα συγχαρητήριά μου»

Το δικό του μήνυμα για την πρόκριση του Ολυμπιακού στο Final Four της EuroLeague, έστειλε μέσω ποσταρίσματος στο twitter ο Οθέλο Χάντερ.

Ο Οθέλο Χάντερ παραμένει ενεργός στα social media και συγκεκριμένα στο twitter. Από εκεί ο πρώην σέντερ του Ολυμπιακού, έσπευσε να δώσει τα συγχαρητήριά του στους «ερυθρολεύκους» για την επική πρόκριση στο Final Four μετά και το «διπλό» στη Βαρκελώνη.

«Στην οικογένειά του Ολυμπιακού, θα ήθελα να δώσω τα συγχαρητήριά μου για την επιστροφή της στο Final Four. Ζητώ συγγνώμη που δεν παρακολούθησα το ματς ζωντανά, αλλά το είδα σε επανάληψη χθες το βράδυ» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Οθέλο Χάντερ σε ποστάρισμά του.

Ο 37χρονος είχε υπηρετήσει για δύο σεζόν τον Ολυμπιακό, από το 2014 έως το 2016, προτού μετακομίσει στη Ρεάλ Μαδρίτης και μετέπειτα στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας, με την οποία και πανηγύρισε την κατάκτηση της EuroLeague ο 2019.

To my @Olympiacos_BC family I would like to say congratulations on getting back to the final four. Sorry I missed watching the game live but I rewatched it last night. Let’s go red