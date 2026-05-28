Φουρνιέ: Εκτός από τραγούδι, έγινε και... μπέργκερ!
Ο Εβάν Φουρνιέ προ ολίγων ημερών, έγινε τραγούδι από τον Ισορροπιστή, έγινε και μπέργκερ!
Το «Κουτση Κατσίκα» δημιούργησε ένα μπέργκερ που φέρει το όνομα του Εβάν Φουρνιέ, το οποίο περιέχει διπλό μοσχαρίσιο μπιφτέκι, γαλλικό κατσικίσιο τυρί, μπέικον, Καραμελωμένα κρεμμύρια και μαγιονέζα τροφας, συστατικά εμφανώς επηρεασμένα από τη γαλλική κουζίνα.
Το μπέργκερ Φουρνιέ:
Το μενού στο ΣΕΦ σήμερα έχει το μπέργκερ Φουρνιέ.
