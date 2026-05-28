Ολυμπιακός - ΑΕΚ: Η δωδεκάδα της Ένωσης
Αυτοί είναι οι δώδεκα παίκτες που επέλεξε ο Ντράγκαν Σάκοτα για την αναμέτρηση απέναντι στον Ολυμπιακό
Ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί την ΑΕΚ (20:15) στο κατάμεστο ΣΕΦ, για τον πρώτο ημιτελικό της Stoiximan GBL.
Ο Ντράγκαν Σάκοτα συμπεριέλαβε τους Κουζμίνσκας και Μπιλιώνη στη δωδεκάδα με τους Φίζελ και Αρσενόπουλο να μένουν εκτός πλάνων λόγω τραυματισμών.
Η 12άδα της ΑΕΚ: Γκρέι, Σκορδίλης, Μπράουν, Κατσιβέλης, Φλιώνης, Κουζμίνσκας, Λεκαβίτσιους, Μπιλιώνης, Πετσάρσκι, Νάναλι, Μπάρτλεϊ, Χαραλαμπόπουλος.
