Ο Ολυμπιακός θα εμφανίσει πριν το ματς με την ΑΕΚ το λάβαρο για την 4η EuroLeague της ιστορίας του, το οποίο είναι ήδη στον ουρανό του ΣΕΦ και... περιμένει να κάνει την εμφάνισή του.

Στο ΣΕΦ όλα είναι έτοιμα για μια μεγάλη γιορτή, καθώς πριν το ματς του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ (20:15) θα εμφανιστεί στο γήπεδο το τρόπαιο της EuroLeague, ενώ θα παρουσιαστεί και το λάβαρο για την κατάκτηση του τίτλου.

Το Gazzetta βρέθηκε από νωρίς στο ΣΕΦ και όπως θα δείτε, το λάβαρο είναι ήδη στον ουρανό του ΣΕΦ, περιμένοντας την στιγμή για να κατέβει, λίγο πριν το τζάμπολ της αναμέτρησης με την ΑΕΚ (20:15).