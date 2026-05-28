Ολυμπιακός: Το λάβαρο του 4ου έτοιμο να εμφανιστεί
Στο ΣΕΦ όλα είναι έτοιμα για μια μεγάλη γιορτή, καθώς πριν το ματς του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ (20:15) θα εμφανιστεί στο γήπεδο το τρόπαιο της EuroLeague, ενώ θα παρουσιαστεί και το λάβαρο για την κατάκτηση του τίτλου.
Το Gazzetta βρέθηκε από νωρίς στο ΣΕΦ και όπως θα δείτε, το λάβαρο είναι ήδη στον ουρανό του ΣΕΦ, περιμένοντας την στιγμή για να κατέβει, λίγο πριν το τζάμπολ της αναμέτρησης με την ΑΕΚ (20:15).
Το βίντεο με το λάβαρο του Ολυμπιακού:
Δείτε ΕπίσηςΦουρνιέ: Εκτός από τραγούδι, έγινε και... μπέργκερ!
🔴🏆⚪️ Απόψε στο ΣΕΦ θα αποκαλυφθεί το λάβαρο των πρωταθλητών.— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) May 28, 2026
📹 @achilleas_mavro #olympiacosbc pic.twitter.com/EwhhUSi4Ma
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.