Ο ανθεκτικός Ολυμπιακός του Μπαρτζώκα

Η χρονιά για τον Μπαρτζώκα και την ομάδα του, μόνο όπως σχεδιάστηκε δεν πήγε. Για την ακρίβεια συνέβη το αντίθετο και τα αρχικά πλάνα κάηκαν στην πυρά, μιας και οι τραυματισμοί δεν επέτρεψαν ποτέ στον Ολυμπιακό να παίξει όπως τον σχεδίασε ο «μαέστρος» του.

Ο Γουόκαπ με τον Παπανικολάου ξεκίνησαν τη σεζόν στα… κόκκινα, προερχόμενοι από τη Μανίλα, ο Γουίλιαμς Γκος απείχε στο ξεκίνημα. Οι Φαλ και Μιλουτίνοφ παρουσίασαν προβλήματα τραυματισμών, τόσα που χρειάστηκε να έρθει η ενίσχυση του Μόουζες Ράιτ, ενώ λίγο νωρίτερα είχε προστεθεί άλλο ένα κομμάτι στους ψηλούς, ο Φίλιπ Πετρούσεφ.

Ο Μήτρου Λονγκ ήρθε και αυτός για μία έξτρα λύση στην περίμετρο, ώστε να αποφευχθούν περαιτέρω προβλήματα. Ακόμα και έτσι ο Ολυμπιακός άντεξε τις κακουχίες της σεζόν και παραμένει στην κορυφογραμμή. Στο ένατο Final Four, όπως ανέφεραν και οι πρόεδροί του, με το σύστημα των best of five. Και το μπάσκετ του Μπαρτζώκα στην πρώτη γραμμή, να δείχνει τον δρόμο. Έναν διαφορετικό δρόμο. Τον δικό του δρόμο!