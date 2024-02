Γκραντ: «Πρέπει να παίξεις το ρόλο σου και όσο μεγαλώνει θα εξελιχθείς σε σταρ»

Ο Τζέριαν Γκραντ μίλησε στη EuroLeague για τη φετινή εμπειρία στον Παναθηναϊκό, κάνοντας τη σύγκριση EuroLeague και EuroCup.

Ο Τζέριαν Γκραντ ήρθε ως μία απλή καλοκαιρινή προσθήκη και έχει εξελιχθεί σε πρωταγωνιστή στη φετινή ομάδα που διαθέτει ο Παναθηναϊκός.

Ο Αμερικανός γκαρντ, ο οποίος δεν διακρίνεται μόνο για τις επιθετικές του αρετές, αλλά είναι και ο κορυφαίος αμυντικός για το σύνολο του Εργκίν Αταμάν, μίλησε στη EuroLeague για την εμπειρία του.

«Όλοι θέλουν να γίνουν ο ηγέτης, αλλά δεν λειτουργεί έτσι. Πρέπει να παίξεις τον ρόλο σου και τελικά, όσο αυτός μεγαλώνει, μπορείς να εξελιχθείς σε σταρ», είπε ο Γκραντ.

Αναφορικά με το EuroCup, τόνισε: «Στο Eurocup έχεις τρεις ή τέσσερις παίκτες σε κάθε ομάδα που μπορούν να κάνουν ξεχωριστά πράγματα. Στη EuroLeague κάθε παίκτης- ακόμα και αυτοί που έρχονται από τον πάγκο και αγωνίζονται για μόνο πέντε λεπτά- μπορούν να βοηθήσουν την ομάδα».

Όσο για τη «χημεία» που υπάρχει ανάμεσα στους παίκτες; Ο Γκραντ εξήγησε: «Έχουμε καλούς ανθρώπους που πραγματικά αρέσει ο ένας στον άλλον, ακόμα μαθαίνουμε ο ένας τον άλλον και αυτό φαίνεται στο παρκέ που γινόμαστε όλο και καλύτεροι».

