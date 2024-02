Ο Κίναν Έβανς, ο οποίος σημείωσε 24 πόντους απέναντι στον Παναθηναϊκό και οδήγησε τη Ζαλγκίρις στην επικράτηση με 80-68, είναι ο MVP της 25ης αγωνιστικής.

Τι έκανε ο Έβανς; Μέτρησε 24 πόντους με 5/6 δίποντα, 4/5 τρίποντα, 2/2 βολές, μάζεψε 3 ριμπάουντ, έδωσε 5 ασίστ, έκανε 5 κλεψίματα, ούτε ένα λάθος και πρόσθεσε 2 κερδισμένα φάουλ σε χρόνο... ρεκόρ, 27:49!

Against the form side in the league, @K3vans12 helped push @bczalgiris to what could end up being a priceless win and ending the double week with two wins🔥



