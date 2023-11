Ο Σιλβέν Φρανσίσκο δείχνει να... αντέχει στο κορυφαίο επίπεδο της Euroleague και το Gazzetta στέκεται στον χαρισματικό γκαρντ της Μπάγερν.

Την περσινή σεζόν, έπαιξε στα μέρη μας για χάρη του Περιστερίου Bwin και από την πρώτη στιγμή, έδειξε το ταλέντο του και την ικανότητα του στο σκοράρισμα. Οι φίλαθλοι της ομάδας τον λάτρεψαν, ενώ ο Βασίλης Σπανούλης τον εμπιστεύτηκε και τον βοήθησε να απογειώσει το παιχνίδι. Πλέον ο Σιλβέν Φρανσίσκο απολαμβάνει την εμπιστοσύνη του Λάσο στη Μπάγερν και το Gazzetta γράφει για τον... δαίμονα γκαρντ που άντεχε και... κολυμπάει και στην απαιτητική Euroleague.

Την σεζόν που πέρασε, το Περιστέρι Bwin πραγματοποίησε μια εντυπωσιακή πορεία εντός των τειχών και ο Φρανσίσκο ήταν ο μπροστάρης, ο ηγέτης της ομάδας και ο κορυφαίος σκόρερ της. Η ομάδα του Σπανούλη έφτασε μέχρι τον τελικό του Κυπέλλου, με τον Φρανσίσκο να κάνει εντυπωσιακά πράγματα κόντρα στην ΑΕΚ στον ημιτελικό. Ο Γάλλος γκαρντ ήταν ασταμάτητος με 33 πόντους, 4 τρίποντα, 6 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

Οι Πρίγκιπες της Δυτικής Όχθης έφτασαν μέχρι την τρίτη θέση στην Basket League, όμως κατάφεραν σε ορισμένες περιπτώσεις να κοιτάξουν στα... μάτια τους αιώνιους. Κόντρα στον Ολυμπιακό στη regular season έχασαν με το νικητήριο σουτ του Γουόκαπ, ενώ τον Παναθηναϊκό τον ζόρισαν πολύ και οδήγησαν τη σειρά των ημιτελικών σε πέντε ματς. Ο Φρανσίσκο μάγεψε και σε αυτή τη σειρά και στη συνέχεια βοήθησε την ομάδα του να φτάσει στην τρίτη θέση.

Το Περιστέρι Bwin σκούπισε τον ΠΑΟΚ στους μικρούς τελικούς της Basket League και κατέκτησε την τρίτη θέση, στην πρώτη χρονιά του Βασίλη Σπανούλη σαν head coach στην ομάδα.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης ο Σιλβέν Φρανσίσκο έδειξε το δέσιμο με τον κόσμο της ομάδας και φυσικά την... τρέλα του. Ο Γάλλος γκαρντ ανέβηκε στην κερκίδα των οργανωμένων του Περιστερίου (και του Ατρομήτου στο ποδόσφαιρο) και μάλιστα κράτησε και ένα καπνογόνο. Έδειξε να απολαμβάνει την κάθε στιγμή. Στη συνέχεια τον ακολούθησαν και υπόλοιποι παίκτες της ομάδας όπως ο Χάμερ και ο Ραντάνοφ.

Οι εξαιρετικές εμφανίσεις του με τη φανέλα του Περιστερίου δεν πέρασαν απαρατήρητες. Ο Σιλβέν Φρανσίσκο ανακοινώθηκε από τη Μπάγερν Μονάχου του Λάσο στις 20 Ιούλη.

Mε την ομάδα του Σπανούλη μέτρησε 11.4 πόντους, 5.4 ασίστ και 3 ριμπάουντ κατά μέσο όρο στη Basket League, ενώ έφτασε τους 15.2 πόντους στα play-offs ανεβάζοντας το παιχνίδι του. Στο BCL είχε 16.2 πόντους και 5.8 ασίστ, πραγματοποιώντας ορισμένες φοβερές εμφανίσεις με την ελληνική ομάδα. Όλα αυτά εκτιμήθηκαν από τους Βαυαρούς που του έδωσαν την ευκαιρία.

Mέχρι στιγμής έχει αγωνιστεί σε δέκα ματς με τη φανέλα της Μπάγερν με απολογισμό 4 νίκες και 6 ήττες. Στο γερμανικό πρωτάθλημα μετρά 13 πόντους, 4 ασίστ, 2.3 ριμπάουντ κατά μέσο όρο με 49.4% σουτ και 34% στα τρίποντα. Αλλά και στη Euroleague έχει δείξει την ποιότητα του μέχρι στιγμής, όπου ο Λάσο τον αφήνει περίπου 20 λεπτά στο παρκέ.

Κόντρα στην Άλμπα ήταν εντυπωσιακός και οδήγησε την Μπάγερν στη νίκη στον γερμανικό εμφύλιο, μετρώντας 17 πόντους και 3 ασίστ. Απέναντι στον Παναθηναϊκό, πάλεψε να κρατήσει την ομάδα του κοντά στο πρώτο ημίχρονο και τα κατάφερε μέχρι ένα σημείο. Εδωσε πνοή στην επίθεση της Μπάγερν, η οποία λύγισε στο τέλος από την ομάδα του Αταμάν. Τελείωσε την αναμέτρηση με 8 πόντους και 2/4 τρίποντα. Ήταν εξαιρετικός κόντρα στην Παρτίζαν με 17 πόντους, αλλά και 6 ασίστ. Μάλιστα με τους 17 πόντους ισοφάρισε την κορυφαία του επίδοση στη διοργάνωση για φέτος. Και φτάνουμε στο ματς με τη Βιλερμπάν που ήταν clutch στο τέλος και οδήγησε την ομάδα του στη νίκη στην παράταση. Έκανε το 97-97 με τρίποντο στα 58 δευτερόλεπτα, ενώ ισοφάρισε σε 100-100 με τρίποντο στα 18 δευτερόλεπτα.

