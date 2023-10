Ο Γιώργος Κούβαρης γράφει για το ντέρμπι του ΟΑΚΑ λέγοντας ότι δεν πρέπει να μείνει ο Παναθηναϊκός με το «δεν πειράζει» της προσπάθειας, υπογραμμίζει αυτά που θα μπορούσε να κάνει διαφορετικά, στέκεται σε μια λεπτομέρεια του Σλούκα, ενώ βγάζει το καπέλο στον κόσμο της ομάδας.

Να με συμπαθάτε, αλλά θα φανώ λίγο κακός.

Μετά το τραγικό ματς του Παναθηναϊκού στη Ρόδο και την αποκαρδιωτική -και... λίγα λέω- εικόνα στον τελικό του Super Cup, ήταν δεδομένο ότι θα έβγαζε αντίδραση στο παιχνίδι της Euroleague. Ειδικά από τη στιγμή που θα διεξάγονταν σ' ένα κατάμεστο ΟΑΚΑ με 18.000 φίλους της ομάδας. Ε, πόσο χειρότερα θα μπορούσαν να πάνε τα πράγματα;

Προσωπικά όχι μόνο περίμενα να βγάλει αντίδραση, αλλά να έμπαιναν οι παίκτες στο παρκέ με το... μαχαίρι στα δόντια. Να μην μπορούσαν να συμβιβαστούν με τίποτε λιγότερο από τη νίκη. Και, ναι. Στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα το έκαναν. Είχαν τον έλεγχο του αγώνα, έφτασαν να προηγούνται και με διψήφια διαφορά στο σκορ, έβγαλαν κάποιες καλές άμυνες αλλά στο τέλος έριξαν μια κλωτσιά και έχυσαν την καρδάρα με το γάλα. Το αποτέλεσμα; Ίδιο και απαράλλακτο. Σαν να μην πέρασε μια μέρα...

Δεν λέω. Ωραία η προσπάθεια και μπράβο στην ομάδα. Όμως το ταμπλό έγραψε: Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 78-88. Ή αν προτιμάτε η 18η ήττα των «πρασίνων» από τον «αιώνιο» αντίπαλο στα 17 τελευταία ματς. Ή αν προτιμάτε να το πάω και πιο παρακάτω. Η 8η ήττα στα εννέα τελευταία ντέρμπι «αιωνίων» στο ΟΑΚΑ. Καλώς ή κακώς αυτό θα θυμούνται όλοι και όχι την (σε πολλά σημεία του παιχνιδιού) καλή προσπάθεια της ομάδας.

Τη δεδομένη χρονική στιγμή δεν παίζει ρόλο εάν ο Παναθηναϊκός έχει αναβαθμιστεί ποιοτικά ή αν απέκτησε παίκτες οι οποίοι μπορούν να κάνουν την διαφορά και ταυτόχρονα να αλλάξουν τον ρου της (πρόσφατης) ιστορίας των ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Για να λέμε τα σύκα-σύκα και σκάφη-σκάφη, τη δεδομένη χρονική στιγμή ο Παναθηναϊκός ατύχησε να αντιμετωπίσει σε διάστημα μίας εβδομάδας μια πολύ πιο έτοιμη ομάδα, μια ομάδα με αρχές, ρόλους, «χημεία» και έναν ίδιο κορμό τα τελευταία χρόνια.

Και σε ένα ξεκίνημα σεζόν αυτό θα παίξει ρόλο. Και όχι τα ονόματα του ρόστερ ή οι μεγαλεπήβολοι στόχοι που (πραγματικά μπορεί να) έχει. Κατ' εμέ εκεί που πήγε ο Παναθηναϊκός το ματς έπρεπε να το κερδίσει. Περισσότερο για να αποβάλλει το ψυχολογικό βάρος μετά τη συντριβή στη Ρόδο, όπως επίσης και το «πρέπει» που έχει αρχίσει ήδη να «κουβαλάει» μετά το 0/2 από τον «αιώνιο» αντίπαλο σε διάστημα έξι ημερών και με δεδομένο ότι ακολουθεί ένα ακόμα ντέρμπι σε 20 (περίπου) μέρες στο ΣΕΦ.

Βαθμολογικά δεν λέει κάτι. Έχουμε άλλα 33 ματς στην Euroleague όπου μπορεί να συμβούν σημεία και τέρατα. Για το «τώρα» μιλάμε. Και θεωρώ ότι χρειάζεται πολύ ειδική μεταχείριση τις επόμενες ημέρες εντός των «πράσινων» τειχών. Άλλωστε σε κάτι τέτοιες περιπτώσεις οι νίκες αποτελούν τη μεγαλύτερη γιατρειά και ο Παναθηναϊκός έχει να δώσει άλλα τρία εντός έδρας παιχνίδια τις τέσσερις επόμενες αγωνιστικές. Αν είχε πάρει τη νίκη με τον Ολυμπιακό θα κυλούσαν οι μέρες πιο ήρεμα. Τώρα άπαντες θα είναι στην «τσίτα».

Βέβαια υπάρχει το άλλοθι με τις κομβικές απουσίες των Μήτογλου και Παπαπέτρου αλλά δεν θέλω να σταθώ σε αυτές. Δεν θα τις βάλω στην εξίσωση. Τόσο επειδή και ο Ολυμπιακός έπαιζε με «μείον» δύο παίκτες (Φαλ και Μπραζντέικις) όσο και επειδή έγινε τέτοια αναβάθμιση στο ρόστερ ώστε να καλύπτονται εκ των έσω οι (όποιες) απουσίες. Άλλωστε είμαστε ακόμα στην αρχή με 11 νέα πρόσωπα. Απαραίτητος ο χρόνος για πολλή δουλειά! Και αν δεν λειτουργήσει κάτι, είμαι βέβαιος ότι θα γίνει και άλλη κίνηση. Δεν πρόκειται να πάει στράφι η φετινή επένδυση...

Όσον αφορά το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό και μιλώντας για το αμιγώς αγωνιστικό κομμάτι έχω μερικές παρατηρήσεις, τις οποίες και υπογράμμιζα κατά τη διάρκεια του αγώνα.

