Με ένα τρομερό κάρφωμα ο Ματίας Λεσόρ ξεσήκωσε το ΟΑΚΑ στο πρώτο ντέρμπι της EuroLeague μεταξύ Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού.

Ο Ματίας Λεσόρ παραμένει ο ίδιος... εκρηκτικός παίκτης που θαυμάσαμε πέρσι με την Παρτίζαν. Ο σέντερ του Παναθηναϊκού βρήκε αφύλακτη διάβαση στη ρακέτα του Ολυμπιακού και κάρρφωσε με μανία λίγο πριν το φινάλε της 3ης περιόδου για το 57-52.

Ο Γάλλος σέντερ μάλιστα πανηγύρισε έξαλλα το κάρφωμά του, όπως συνηθίζει, με τους φίλους του Παναθηναϊκού να ακολουθούν στον ρυθμό του και το ΟΑΚΑ να σηκώνεται στο πόδι.

One thing on his mind 🧠



NO ONE WAS Stopping @ThiasLsf @paobcgr I #MagicMoment pic.twitter.com/KcUeGMWPq7