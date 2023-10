Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ πέτυχε το πιο δύσκολο καλάθι του πρώτου ημιχρόνου για τον Παναθηναϊκό, στο ντέρμπι απέναντι στον Ολυμπιακό για την 1η αγωνιστική της EuroLeague.

Η επαφή του Χουάντσο Ερνανγκόμεθ με το καλάθι είναι γνωστή. Ο Ισπανός φρόντισε να το δείξει στο παρκέ του ΟΑΚΑ από την 1η αγωνιστική της EuroLeague και την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού απέναντι στον Ολυμπιακό.

Ο Χουάντσο ρολάροντας πολύ γρήγορα προς το καλάθι, υποδέχτηκε την πάσα του Γκραντ και ολοκλήρωσε μια φάση χωρίς να... πέσει στο παρκέ. Συγκεκριμένα υποδέχτηκε την μπάλα στο άλμα του και με δόση... μαγείας έκανε το lay-up.

Το καλάθι αυτό έφερε τον Παναθηναϊκό στο +10 στο πρώτο ημίχρονο (43-33), με τους «ερυθρολεύκους» να μειώνουν με το φινάλε σε 43-36.

The Speed, the intelligence, the reaction! @juanchiviris41 that was unreal 🔥 @paobcgr I #MagicMoment pic.twitter.com/KQHNZtOFPe