Η Φενέρμπαχτσε υποδέχεται την Αρμάνι Μιλάνο για την 1η αγωνιστική της EuroLeague, με τον Ντέβον Χολ να προστίθεται στο απουσιολόγιο του Ετόρε Μεσίνα!

Ο Ντέβον Χολ δε θα καταφέρει να ενισχύσει την προσπάθεια της Αρμάνι Μιλάνο στην πρώτη αγωνιστική της EuroLeague απέναντι στη Φενέρμπαχτσε (20:45). Οι Ιταλοί που χθες ενημέρωσαν πως ο Μπάρον να αναγκάζεται να μπει στο χειρουργείο και έχουν εκτός τον Λο, θα στερηθούν τις υπηρεσίες και του Χολ.

Όπως ενημέρωσε η Αρμάνι, ο 28χρονος γκαρντ ταλαιπωρείται από μυϊκή κόπωση και μετά την τελευταία προπόνηση κρίθηκε σκόπιμο να μην μπει στη 12άδα κόντρα στους Τούρκους.

Θυμίζουμε πως η Αρμάνι, η οποία ταλαιπωρείται από τραυματισμούς, αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό στο Μιλάνο για την 3η αγωνιστική της EuroLeague, στις 17/10.

