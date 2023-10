O Ερυθρός Αστέρας επέστρεψε στη Stark Arena έπειτα από δυο χρόνια και οι οπαδοί των «ερυθρόλευκων» δημιούργησαν απίστευτη ατμόσφαιρα στη μεγάλη αρένα του Βελιγραδίου κόντρα στη Βιλερμπάν.

Ο Ερυθρός Αστέρας δίνει ξανά τους εντός έδρας αγώνες του στη EuroLeague στη Stark Arena, αφήνοντας το Aleksandar Nikolic Hall (πρώην Hala Pionir) για τη μεγάλη αρένα του Βελιγραδίου.

Μάλιστα οι Σέρβοι διέθεσαν περισσότερα από 12.000 εισιτήρια διαρκείας, ρίχνοντας ξανά αρκετά χρήματα στην offseason και το βράδυ της Πέμπτης 5/10, οι οπαδοί του Ερυθρού Αστέρα προκάλεσαν πανδαιμόνιο στις εξέδρες!

Κατά την ανάκρουση του ύμνου της EuroLeague, οι «ερυθρόλευκοι» ανέβασαν τα... ντεσιμπέλ, φωνάζοντας ρυθμικά το όνομα της ομάδας του. Εξάλλου, στο γήπεδο βρίσκονται και οι Νόβακ Τζόκοβιτς, Μπόρισα Σίμανιτς.

.@kkcrvenazvezda bringing the noise at the Stark Arena 🔥 pic.twitter.com/QOPu5vrE20