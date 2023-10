Με τον Νόβακ Τζόκοβιτς και τον Μπόρισα Σίμανιτς να βρίσκονται στην Stark Arena, ο Ερυθρός Αστέρας υποδέχεται τη Βιλερμπάν για την 1η αγωνιστική της EuroLeague.

Ο Ερυθρός Αστέρας υποδέχεται τη Βιλερμπάν στην πρώτη αναμέτρηση της EuroLeague για τη νέα σεζόν και στη Stark Arena υπήρχαν... εκλεκτές παρουσίες.

Δεν είναι μόνο ο Νόβακ Τζόκοβιτς, ο οποίος βρίσκεται ακόμα στη Σερβία και όχι στην Ασία όπου και συνεχίζεται το τουρ των αντρών. Ο Σέρβος τενίστας αποτελεί γνωστό φαν του μπάσκετ και έχει κατά καιρούς βρεθεί τόσο στο γήπεδο του Ερυθρού όσο και στης Παρτίζαν.

.@DjokerNole in the HOUSE for Game One of the season 👏 #EveryGameMatters pic.twitter.com/NHSiNMStkQ