Η Μονακό απάντησε στον Τζέιμς με... ανανέωση

Η Μονακό απάντησε στον Μάικ Τζέιμς μέσω ανάρτησης, δείχνοντας πως της αρέσει η εικόνα της ανανέωσης.

Ο Μάικ Τζέιμς έκανε ανάρτηση ενοχλημένος από φωτογραφίες που κυκλοφορούν με εκείνον στα social media, αναφέροντας. «Θα πω αυτό. Yπάρχουν πολλά κακά photoshops εκεί έξω». Η ομάδα του δεν έχασε στιγμή και είπε να σχολιάσει, ανεβάζοντας μια εικόνα ότι ο παίκτης έχει ανανεώσει. Έγραψε: «Πάντως εμάς μας αρέσει αυτή η εικόνα.

We like this one though 😅🫢 https://t.co/McLh6xRV12 pic.twitter.com/JY27hBzfrf