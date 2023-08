Μάικ Τζέιμς: «Yπάρχουν πολλά κακά photoshops»

O Mάικ Τζέιμς τοποθετήθηκε για τα σενάρια και τις φωτογραφίες που κυκλοφορούν.

Ο Ολυμπιακός πριν από λίγες μέρες διέψευσε με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο τη φημολογία που έχει αναπτυχθεί τις τελευταίες ώρες και συνδέει τους νταμπλούχους Ελλάδας με τον Μάικ Τζέιμς. Το όνομα του Αμερικανού γκαρντ παίζει και για άλλες ομάδες της Euroleague, με τον Τζέιμς να κάνει ανάρτηση, ενοχλημένος από φωτογραφίες που τον δείχνουν με φανέλες άλλων ομάδων, αλλά και μια εικόνα που φαίνεται πως ανανέωσε με τη Μονακό. «Θα πω αυτό. Yπάρχουν πολλά κακά photoshops εκεί έξω», έγραψε ο Τζέιμς στο Twitter.

I will say this…. It’s a lot of bad photoshops out there lol