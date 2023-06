Ο Λούκα Βίλντοζα έστειλε το δικό του μήνυμα στους φίλους του Παναθηναϊκού ενόψει της νέας σεζόν.

Ο Αργεντινός γκαρντ αποτελεί το νέο απόκτημα του Παναθηναϊκού για τα επόμενα τρία χρόνια, με τον ίδιο να εκφράζει την ανυπομονησία του!

«Γεια σας φίλοι του Παναθηναϊκού, είμαι ο Λούκα Βιλντόζα. Θέλω να πω το πόσο ευγνώμων και ευτυχισμένος είμαι να είμαι μέλος της οικογένειας. Και ανυπομονώ να σας γνωρίσω όλους. Τα λέμε σύντομα! Γεια σας!» ανέφερε χαρακτηριστικά σε βίντεο που δημοσίευσε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός.

📨 #PAOFans, you have a message from Luca Vildoza! ☘️#WeTheGreens #paobc pic.twitter.com/fiJpEdiXt1