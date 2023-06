O Λούκα Βιλντόζα θα πάρει τον ρόλο του οργανωτή τη νέα σεζόν στον Παναθηναϊκό και το Gazzetta με τη βοήθεια του Instat «σκιαγραφεί» τα χαρακτηριστικά του Αργεντινού γκαρντ.

Στο πρόσωπο του Λούκα Βιλντόζα ο Παναθηναϊκός βρήκε τον παίκτη που θα σηκώσει το μεγαλύτερο βάρος της οργάνωσης από τη νέα σεζόν και για τα επόμενα τρία χρόνια.

Ένας παίκτης ο οποίος έχει «δοκιμαστεί» στο υψηλότερο επίπεδο και έχει αποδείξει ότι μπορεί να φέρει εις πέρας τις αποστολές του. Ένας παίκτης με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ένας παίκτης που θέλει την μπάλα στα χέρια του. Τόσο για να δημιουργήσει για τους συμπαίκτες του, όσο φυσικά και για τον εαυτό του.

Αν και απέδειξε τη φετινή σεζόν στον Ερυθρό Αστέρα ότι κάλλιστα μπορεί να έχει και τον ρόλο του δεύτερου γκαρντ στην πεντάδα και να «τελειώνει» φάσεις με catch and shoot καταστάσεις, κάτι που έκανε όταν είχε δίπλα του τον Φακούντο Καμπάτσο.

Πρόκειται για ένα «εργαλείο» στα χέρια του εκάστοτε προπονητή, καθώς μπορεί να προσφέρει πολλά και διαφορετικά πράγματα στο παρκέ. Ειδικά στον τομέα της επίθεσης. Ο Λούκα Βιλντόζα μετά το πέρασμά του στο ΝΒΑ, κατάφερε να κάνει την διαφορά και να «γράψει» εξαιρετικά νούμερα.

Αγωνιζόμενος σε 57 ματς της Euroleague και της Aba Liga μέτρησε κατά μέσο όρο 11.1 πόντους, 3.8 ασίστ, 2.1 ριμπάουντ και 1.4 κλεψίματα κατά μέσο όρο, σουτάροντας με 51% στα δίποντα (102/198), 38% στα τρίποντα (104/277) και 88% στις βολές (117/133).

Πώς όμως μεταφράζεται η παρουσία του Αργεντινού γκαρντ μέσα στις τέσσερις γραμμές του παρκέ;

Το pick 'n roll είναι η... δεύτερη φύση του

Το 1/3 των επιθετικών ενεργειών του Βιλντόζα τη φετινή σεζόν ολοκληρώθηκαν με pick 'n rol. Συγκεκριμένα όσο είχε την μπάλα στα χέρια του και τελείωσε φάσεις σε καταστάσεις pick 'n roll, έγινε με πέντε διαφορετικούς τρόπους.

Με pull up σουτ. Είναι χαρακτηριστικό ότι έπαιρνε 2.18 πόντους ανά 1.95 κατοχές. Με lay up: Ανά 0.93 κατοχές έδινε στην ομάδα του 1.56 πόντους. Με floater: Ανά 0.23 κατοχές σκόραρε 0.19 πόντους.

Δηλαδή το 58% των προσπάθειών του αποδείκνυε το μεγάλο ατού στο παιχνίδι του, το οποίο είναι το σουτ μετά από ντρίπλα. Για να ακολουθήσει ένα 38% με lay up ή με floater ως ball handler ύστερα από «εκτελεσμένο» pick 'n rol.

Ως δημιουργός μοίρασε στο σύνολο 66 ασίστ (από τις συνολικά 219 ασίστ μέσα στη φετινη σεζόν) ύστερα από pick 'n roll (σ.σ. δηλαδή 1.5 ασίστ ανά ματς) εκ των οποίων 59 από κεντρικό pick 'n roll και επτά από πλάγιο pick 'n roll. Αν μη τι άλλο αυτό δείχνει ότι είναι σε θέση ΚΑΙ να εκμεταλλεύεται τους συμπαίκτες του.

Τα pick 'n roll του Βιλντόζα τη σεζόν 2022-23

Το αγαπημένο του catch 'n shoot

Ο Λούκα Βιλντόζα είναι από τους παίκτες που αρέσκονται στην εκτέλεση από μακρινή απόσταση. Άλλωστε αυτό αποδεικνύεται και από ένα χαρακτηριστικό στατιστικό.

Την σεζόν που ολοκληρώθηκε, ο Αργεντινός γκαρντ πήρε 79 περισσότερες προσπάθειες για σουτ έξω από τα 6.75 μέτρα σε σχέση με τα δίποντα (277 έναντι 198), ενώ εύστόχησε και δύο περισσότερα (104 έναντι 102). Και εκτός από το αγαπημένο του off dribble σουτ, ο Βιλντόζα αρέσκεται και στα spot up περιμένοντας να υποδεχθεί την μπάλα.

Πώς μεταφράζεται αυτό με αριθμούς;

Κατά τη διάρκεια της φετινής χρονιάς στον Ερυθρό Αστέρα, επιχείρησε 93 σουτ με catch and shoot και πρόσφερε 105 πόντους στην ομάδα του. Και το αξιοπερίεργο; Ήταν όλα τρίποντα! Όπερ και σημαίνει ότι 1.84 πόντους ανά 1.63 ανάλογες κατοχές σε κάθε παιχνίδι.

Οι catch and shoot καταστάσεις του Βιλντόζα τη σεζόν 2022-23

Transition και παιχνίδι «απομόνωσης»

Ο τρίτος αγαπημένος τρόπος του Βιλντόζα για να επιτίθεται έχει να κάνει α) με το παιχνίδι στο ανοικτό γήπεδο και β) με το one on one σε καταστάσεις iso. Ένα 22.5% των ενεργειών του στα παιχνίδια της φετινής σεζόν «τελειώναν» είτε στο transition είτε στο παιχνίδι της «απομόνωσης». Και αν βάλουμε κάτω τους αριθμούς θα οδηγηθούμε στο εξής συμπέρασμα.