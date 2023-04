Η Φενερμπαχτσέ του Ιτούδη επικράτησε με 103-86 της Εφές με εξαιρετικό Ντόρσεϊ και πολύ καλό Καλάθη και άφησε εκτός playoffs την πρωταθλήτρια Ευρώπης.

Η πρωταθλήτρια Ευρώπης δεν θα μπορέσει να παλέψει για το three-peat. Η Εφές ηττήθηκε από την Φενερμπαχτσέ με 103-86 και με αυτόν τον τρόπο έμεινε εκτός playoffs της Euroleague. Η ομάδα του Ιτούδη πήγε στο 19-14 και ψάχνει ένα όσο το δυνατόν καλύτερο πλασάρισμα ενόψει της postseason της Euroleague.

Ο Χέις-Ντέιβις ήταν πρώτος σκόρερ των νικητών με 24 πόντους, ενώ ο Ντόρσεϊ είχε 17 πόντους με 4 ασίστ. Ο Καλάθης έκανε μεστό ματς με 14 πόντους, 3 ασίστ και 3 ριμπάουντ. Από την άλλη πλευρά για το σύνολο του Αταμάν δεν έφταναν οι 21 του Κλάιμπερν, οι 16 του Μίτσιτς και οι 13 μαζί με τις 6 ασίστ του Λάρκιν.

Ο Αταμάν χαιρέτησε και πήγε στα αποδυτήρια, 36 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη. 'Ενταση είχαμε στο τέλος με τον Κλάιμπερν να γίνεται έξαλλος, δύο δευτερόλεπτα πριν τη λήξη, με τον Στέφανο Δέδα (assistant του Ιτούδη). Οι ψυχραιμότετοι προσπάθησαν να τον ηρεμήσουν, ενώ ορισμένοι παίκτες της Εφές πήγαν στα αποδυτήρια πριν τελειώσει η αναμέτρηση. Τα πράγματα ηρέμησαν και λίγα λεπτά μετά επέστρεψαν oι παίκτες για να ολοκληρωθεί το ματς.

Ergin Ataman leaves the court with 36 seconds left in the game clock 👀 #EuroLeague pic.twitter.com/txnzvYJJpI