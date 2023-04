Ο Εργκίν Αταμάν έδωσε το χέρι του στον Δημήτρη Ιτούδη και αποχώρησε πριν το τέλος του ματς με την Φενέρ.

Φενέρμπαχτσε και Αναντολου Εφές κοντραρίστηκαν στην 33η αγωνιστική της EuroLeague και ο Εργκίν Αταμάν αποχώρησε πριν ολοκληρωθεί το παιχνίδι.

Ο Τούρκος τεχνικός στα 36'' για το τέλος, κατευθύνθηκε προς τον Δημήτρη Ιτούδη, του έδωσε το χέρι του και αποχώρησε για τα αποδυτήρια.

Σε εκείνο το σημείο, το σκορ ήταν στο 101-86 υπέρ της Φενέρ και υπήρχε μικρή διακοπή για να ελεγχθεί η φάση για την οποία είχε ζητήσει challenge ο Έλληνας τεχνικός.

Ergin Ataman leaves the court with 36 seconds left in the game clock 👀 #EuroLeague pic.twitter.com/txnzvYJJpI