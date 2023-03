Λάρκιν εναντίον Αταμάν: «Στο σημαντικότερο ματς έπαιξα 22 λεπτά»

«Πυρά» κατά του Εργκίν Αταμάν σχετικά με τον χρόνο συμμετοχής του έριξε ο Σέιν Λάρκιν μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο twitter.

Η Εφές τα βρήκε... σκούρα απέναντι στην Παρτίζαν και λίγο αργότερα το εσωτερικό της έμοιαζε ακόμη πιο «σκοτεινό» με τον Σέιν Λάρκιν να ρίχνει τα πυρά του στον Εργκίν Αταμάν σχετικά με τον χρόνο συμμετοχής του.

«Είναι προφανώς η ώρα του... ηλίθιου» έγραψε αρχικά ο Λάρκιν στον προσωπικό του λογαριασμό και αργότερα έσπευσε να διευκρινίσει τη σημασία των λόγω του σε φίλο που απάντησε στην ανάρτησή του.

Did I ask to play all 40? Nope. I said I’m all about the team. However, my frustration is from playing 22 minutes in the most important game of the year. If anybody don’t want to be out there then it’s a problem. Wanting to be out there is a crime? Didn’t think so…. Goofy guy