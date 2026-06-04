Ο Βενσάν Πουαριέ την Πέμπτη (4/6) υποβλήθηκε στη Γαλλία σε επιτυχημένη επέμβαση στον αχίλλειο τένοντα που θα τον κρατήσει εκτός δράσης για 8-9 μήνες.

Σε επιτυχημένη χειρουργική επέμβαση στον αχίλλειο τένοντα υποβλήθηκε την Πέμπτη (4/6) στη Γαλλία ο Βενσάν Πουαριέ της Αναντολού Εφές. Ο Γάλλος σέντερ που τραυματίστηκε στο πρώτο παιχνίδι των ημιτελικών των playoffs του τουρκικού πρωταθλήματος με τη Φενέρμπαχτσε του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους υποβλήθηκε σε επέμβαση στην πατρίδα του από τον γιατρό της ομάδας Ουγκούρ Ντιλιτσίκικ, ο οποίος δήλωσε μετά την ολοκλήρωση της πως όλα πήγαν πολύ καλά στο χειρουργείο.

Αυτό σημαίνει πως ο Βενσάν Πουαριέ το επόμενο διάστημα θα ξεκινήσει ένα πρόγραμμα αποκατάστασης και η επιστροφή του στη δράση προσδιορίζεται στους επόμενους 9 έως 9 μήνες.

Ο Γάλλος σέντερ ήταν άτυχος, καθώς τραυματίστηκε σε μια ανύποπτη φάση και ενώ βρίσκονταν σε πολύ καλή αγωνιστική κατάσταση με τον Πάμπλο Λάσο να περιμένει πολλά από τον ίδιο, όσον αφορά την ενίσχυση της γραμμής των ψηλών.