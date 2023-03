Ο Ματ Κοστέλο το πήρε πάνω του στην τελευταία επίθεση της Μπασκόνια κόντρα στη Ρεάλ, σκοράροντας τρίποντο από την κορυφή, κερδίζοντας φάουλ και κάνοντας το 81-85 των Βάσκων που παραμένουν αήττητοι στις φετινές αναμετρήσεις με τους Μαδριλένους.

Ο προπονητής της Ρεάλ, Τσους Ματέο ξεστόμισε τη μεγάλη κουβέντα την παραμονή του αγώνα με τους Βάσκους, εξηγώντας πως «η Μπασκόνια είναι ένας γενναίος ταύρος που πρέπει να τα βάλουμε μαζί του».

Υπενθύμισε, μάλιστα πως η Ρεάλ δεν έχει πανηγυρίσει νίκη στις φετινές αναμετρήσεις με την Μπασκόνια που έδωσε συνέχεια στο σερί της, επικρατώντας με 81-85 στη Μαδρίτη και κάνοντας το 3/3 κόντρα στη «Βασίλισσα» στην EuroLeague και την ισπανική λίγκα.

Η ομάδα του Τζουάν Πενιαρόγια ολοκλήρωσε το comeback στην τέταρτη περίοδο, εκεί όπου ο Ματ Κοστέλο σκόραρε τρίποντο στο 0.1", κέρδισε φάουλ από τον Ρούντι Φερνάντεθ και διαμόρφωσε το τελικό σκορ από τη γραμμή των βολών για την Μπασκόνια που παραμένει σε τροχιά playoffs.

WHAT JUST HAPPENED😱😱😱@Baskonia wins it at the buzzer in Madrid pic.twitter.com/xf5E5SQGWf