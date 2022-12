Ο Νουά... εκτέλεσε τον Ολυμπιακό με τρίποντο νίκης, 0.3 για τη λήξη και χάρισε τη νίκη στη Βιλερμπάν με 77-75.

Τη νίκη στα χέρια του κρατούσε ο Ολυμπιακός μέσα στη Γαλλία, αλλά ο Νουά είχε άλλη άποψη. Ο παίκτης της Βιλερμπάν έβαλε ένα τεράστιο τρίποντο, 0.3 δευτερόλεπτα για τη λήξη και χάρισε το ροζ φύλλο αγώνα στην ομάδα του Πάρκερ, γράφοντας το 77-75.

Δείτε το μεγάλο τρίποντο του Νουά

Amine Noua AT THE BUZZER gives the win to @LDLCASVEL💥#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/W41TzGGSL0