Μονακό για Λόιντ: «Δεν έχει υποστεί εγκεφαλική βλάβη, θα υποβληθεί σε εγχείρηση ρινικών οστών»

O Tζόρνταν Λόιντ καθησύχασε τον κόσμο για την κατάσταση της υγείας του μετά τον σοκαριστικό τραυματισμό κόντρα στη Ρεάλ. Τι αναφέρει η ενημέρωση της Μονακό.

Στα 6.8 δεύτερα πριν από το τέλος της κανονικής διάρκειας στο ντέρμπι της 12η αγωνιστικής της EuroLeague ανάμεσα στη Ρεάλ Μαδρίτης με τη Μονακό, ο Λόιντ δέχθηκε μία δυνατή αγκωνιά στο πρόσωπο από τον Γιαμπουσέλε (χωρίς πρόθεση), με αποτέλεσμα να του προκληθεί αιμορραγία. Ο παίκτης αποχώρησε με φορείο μέσα σε χειροκροτήματα.

Τα νέα που έρχονται για την κατάσταση του Λόιντ είναι ευχάριστα, με τον παίκτη της Μονακό να καθησυχάζει τον κόσμο με ανάρτηση του στα social media. «Τα πάω μια χαρά. Ειλικρινά θέλω να ευχαριστήσω τον καθένα για τις ευχές, τις προσευχές και την υποστήριξη σας. Και σε όλους τους ανθρώπους στη Μαδρίτη που με φρόντισαν και με φροντίζουν, σας ευχαριστώ», έγραψε.

H Μονακό αναφέρει πως ο παίκτης της έχει υποστεί τραύμα κρανιοπροσωπικο τραύμα, ενώ έχει σπάσει τη μύτη του. Δεν υπάρχει εγκεφαλική βλάβη, αλλά ο Τζόρνταν θα πρέπει να υποβληθεί σε εγχείρηση ρινικών οστών σήμερα στο Μονακό.

I seriously want to thank everyone for the well wishes, support, thoughts & prayers. I’m doing ok. And to all the people here in Madrid who were & are taking such great care of me, thank you 🙏🏾