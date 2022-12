Ο Τζόρνταν Λόιντ υπέστη σοκαριστικό τραυματισμό, μετά από αγκωνιά στο πρόσωπο. Αποχώρησε από το Wizink Center με φορείο!

Ο χρόνος πάγωσε για τον Τζόρνταν Λόιντ, μόλις 6.8 δεύτερα πριν από το τέλος της κανονικής διάρκειας στο ντέρμπι της 12η αγωνιστικής της EuroLeague ανάμεσα στη Ρεάλ Μαδρίτης με τη Μονακό!

O Τζόρνταν Λόιντ, στη διεκδίκηση ενός ριμπάουντ, δέχτηκε μία δυνατή αγκωνιά στο πρόσωπο από τον Γιαμπουσέλε (χωρίς πρόθεση), με αποτέλεσμα να του προκληθεί αιμορραγία και να διακοπεί προσωρινά το ματς μέχρι να του προσφερθούν οι πρώτες βοήθειες.

Αμέσως στο παρκέ μπήκαν οι διασώστες, ακολούθησαν το πρωτόκολλο, δίνοντας οξυγόνο στον Αμερικανό, ο οποίος αποχώρησε με φορείο μέσα σε χειροκροτήματα από το κοινό, αλλά και τους παίκτες των δύο ομάδων.

Jordan Loyd left the court with medical assistance 🙏



2⃣ games in a row when Monaco player leaves the court on the stretchers pic.twitter.com/5E5NnJs4Z0