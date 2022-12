Ο Τζον Μπράουν θα μείνει εκτός για περίπου μία εβδομάδα, μετά τη σύγκρουσή του με τον Νουά στο γαλλικό ντέρμπι της 11ης αγωνιστικής.

Ευχάριστα ήταν τα νέα που έλαβε η Μονακό μετά τις εξετάσεις του Τζον Μπράουν. Ο Αμερικανός συγκρούστηκε με τον Αμίν Νουά στο ματς της Μονακό με τη Βιλερμπάν και έφυγε από το γήπεδο με φορείο.

Ωστόσο ο τραυματισμός του δεν ήταν τόσο σοβαρός, αφού δεν υπέστη κάποιο κάταγμα και δεν επηρεάστηκαν οι πνεύμονές του. Ο Μπράουν γλίτωσε με κάποιες μώλωπες στα πλευρά και θα απουσιάσει για τις επόμενες 7-10 μέρες από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις της Μονακό, δηλαδή το παιχνίδι μέ την Ρεάλ για τη 12η αγωνιστική της EuroLeague αλλά και το εγχώριο ντέρμπι με την Βιλερμπάν για την Betclic ELITE.

Ο Μπράουν μετράει ως τώρα 6.3 πόντους, 3.5 ριμπάουντ, 1.6 κλεψίματα και 0.9 ασίστ στα 22 λεπτά που πατάει παρκέ με την Μονακό.

John Brown left the arena with medical assistance and ASVEL fans' support 👏 pic.twitter.com/O2Ouqajc43